Balıkesir'de saman yüklü römork yandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saman yüklü römork yandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saman yüklü römork yandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede oturan V.U'nun kullandığı traktörün arkasında bağlı römorkunda bulunan samanlar, Sındırgı-Emendere yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden V.U, römorku traktörden ayırarak yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Samanların kül olduğu yangında römork kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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