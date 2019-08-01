Balıkesir'de sahte ürün satan giyim mağazalarına denetim
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sahte ürün sattığı gerekçesiyle 9 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sahte ürün sattığı gerekçesiyle 9 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı spor giyim mağazalarında sahte ürün satıldığı bilgisini aldı.
Söz konusu iş yerlerinde incelemelerde bulunan ekipler, 204 sahte ürüne el koydu, konuyla ilgili 7 kişi polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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