Balıkesir'de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü - Haberler
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Balıkesir'de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü

AA, Hakan Firik - Güncel
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Balıkesir'de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi'nde yaşayan Tuncay B. (35), kuzeni A.B. ile buluşarak alkol aldı.

A.B'nin yanından ayrıldıktan sonra gittiği kardeşinin evinde fenalaşan Tuncay B. için sağlık ekibi çağrıldı.

Eve gelen ekip tarafından yaşamını yitirdiği belirlenen Tuncay B'nin cansız bedeni, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Tuncay B. ile etil alkol ve anason kitini karıştırarak sahte içki yaptıkları öne sürülen ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen A.B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Hakan Firik - Güncel

Balıkesir, Edremit, Alkol, Güncel, Haber

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