Balıkesir'de sahte içki üretip sattıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı
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Balıkesir'de sahte içki üretip sattıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

08.01.2021 20:41 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:44
Balıkesir'de sahte içki üretip sattıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahte içki üretip sattıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahte içki üretip sattıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.S.T. (64) ve E.K'nin (58) kaçak içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 21 litre etil alkol, 6 şişe sahte rakı, 6 şişe anason aroması, 6 alkol test kiti, 6 plastik derece ve 1 av tüfeği ele geçirdi.

A.S.T. ve E.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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