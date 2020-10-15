Balıkesir'de sahte içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı
15.10.2020 20:29 | Son Güncelleme: 15.10.2020 20:32
Balıkesir'de sahte içki satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Balıkesir'de sahte içki satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satıldığı belirlenen bir iş yeri ve bunların hazırlandığı 2 eve operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerde farklı türlerde imal edilmiş bir miktar sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.L. ve M.L. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak