Balıkesir'de sahte içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'de sahte içki satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de sahte içki satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satıldığı belirlenen bir iş yeri ve bunların hazırlandığı 2 eve operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde farklı türlerde imal edilmiş bir miktar sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.L. ve M.L. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak