Balıkesir'de sahte içki operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'e polis ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol üreten ve satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde "Zehir" adlı operasyon gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'de operasyon kapsamında yapılan aramalarda 12 adet 0,5 litrelik pet şişede el yapımı rakı, 26 şişe alkol yapımında kullanılan likit, 8 litre etil alkol, 11,5 litre el yapımı viski, 13 litre el yapımı rakı, 3,5 litre el yapımı cin ele geçirildi.

Ayrıca, Bandırma ilçesinde 21 iş yerinde yapılan aramalarda 80 litre etil alkol ile 3 litre sahte rakı bulundu.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.