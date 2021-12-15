Balıkesir'de sahte içki operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de sahte içki operasyonu

Balıkesir'de sahte içki operasyonu
AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir'e polis ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol üreten ve satanlara yönelik operasyon düzenledi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'e polis ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol üreten ve satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde "Zehir" adlı operasyon gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'de operasyon kapsamında yapılan aramalarda 12 adet 0,5 litrelik pet şişede el yapımı rakı, 26 şişe alkol yapımında kullanılan likit, 8 litre etil alkol, 11,5 litre el yapımı viski, 13 litre el yapımı rakı, 3,5 litre el yapımı cin ele geçirildi.

Ayrıca, Bandırma ilçesinde 21 iş yerinde yapılan aramalarda 80 litre etil alkol ile 3 litre sahte rakı bulundu.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Balıkesir'de sahte içki operasyonu

Balıkesir'de sahte içki operasyonu

Balıkesir'de sahte içki operasyonu

MODA'DA SOKAĞA İDRAR YAPMA KAVGASI: YAŞANANLARI ANLATTI

MODA'DA SOKAĞA İDRAR YAPMA KAVGASI: YAŞANANLARI ANLATTI

 İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KALDIRIMDA GÖÇÜK OLUŞTU, 2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KALDIRIMDA GÖÇÜK OLUŞTU, 2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

 Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir' operasyonu başlattı

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title