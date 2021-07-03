Balıkesir'de sahte içki operasyonu

Balıkesir'in Marmara ilçesinde sahte içki ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde sahte içki ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları istihbarat çalışmasının ardından Marmara ilçesinde bir kişinin sahte içki ticareti yaptığını tespit etti.

Şüphelinin iş yerine operasyon yapan jandarma ekipleri 105 litre sahte içki ele geçirdi.

Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken yakalanan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak