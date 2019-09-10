Balıkesir'de sahte içki operasyonu

10.09.2019 16:44

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 500 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.A. isimli bir şüphelinin İzmir'den Balıkesir'e faturasız etil alkol getireceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, 1. Sakarya Mahallesinde durdurdukları şüpheliye ait araçta 500 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA