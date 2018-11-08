Balıkesir'de Sahte İçki Operasyonu

Balıkesir'de, bir hobi bahçesine düzenlenen operasyonda 1,5 litrelik 56 şişe sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, yapılan istihbari çalışmalar sonucu hobi bahçesi olarak kullanılan yerde, gümrük kaçağı içki bulunduğunu belirleyen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, söz konusu ikamete operasyon düzenledi.

Bahçede yapılan aramada, 1,5 litrelik 56 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Yapılan kontrollerde şişelerin üzerindeki bandrollerin sahte olduğunu tespit eden ekipler, içkilerin ev yapımı ve insan sağlığı için tehlikeli olduğunu belirledi.