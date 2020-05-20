Balıkesir'de sahillerde temizlik yapılmaya başlandı
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Balıkesir'de sahillerde temizlik yapılmaya başlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahillerde kum eleme, temizlik ve rehabilite çalışmaları yapıyor.

Balıkesir'de sahillerde temizlik yapılmaya başlandı
20.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:00

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahillerde kum eleme, temizlik ve rehabilite çalışmaları yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ege ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan Türkiye'nin gözde tatil merkezilerini sınırlarında barındıran Balıkesir'in plajlarında sezon hazırlıkları başlatıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşan yaz sezonunu sorunsuz bir şekilde geçirmek için çalışmalara başlayan ekipler, öncelikle kum eleme, temizlik ve rehabilite çalışmaları yürütüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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