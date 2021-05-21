Balıkesir'de "Sahil Rüzgarı Operasyonu"
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Balıkesir'de "Sahil Rüzgarı Operasyonu"

Balıkesir'de 'Sahil Rüzgarı Operasyonu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de organize suç örgütlerine yönelik 8 ildeki operasyonlarda 18 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de organize suç örgütlerine yönelik 8 ildeki operasyonlarda 18 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu"nda 18 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir kent merkezi ve Bandırma'da 25 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alınırken, 3 şüphelinin cezaevinde bir şüphelinin ise askerde olduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, çok sayıda fişek, uyuşturucu hap, hassas terazi ve bıçak ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilemeyen 3 zanlı için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 'Sahil Rüzgarı Operasyonu'
Balıkesir'de 'Sahil Rüzgarı Operasyonu'
Balıkesir'de 'Sahil Rüzgarı Operasyonu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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