Balıkesir'de sağlık çalışanları için ek otobüs seferleri başlatıldı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanları için ek otobüs seferleri başlattı.
13.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:56
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanları için ek otobüs seferleri başlattı.
Balıkesir Toplu Taşıma AŞ, İstasyon-Plevne ile Şehir Hastanesi güzergahında çalışan ve saat 17.30'da sona eren 46 GB numaralı hattın sefer sayısını artırdı.
Söz konusu hatta 20.00-23.00 saatleri arasında 4 yeni sefer ilave edildi.
Kaynak: AA