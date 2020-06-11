Balıkesir'de sağanak yağmur, Sındırgı'da dolu etkili oldu
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Balıkesir'de sağanak yağmur, Sındırgı'da dolu etkili oldu

Balıkesir'de sağanak yağmur, Sındırgı'da dolu etkili oldu Balıkesir il merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Sındırgı ilçesinde doluya döndü.

11.06.2020 19:46 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:52

Balıkesir'de sağanak yağmur, Sındırgı'da dolu etkili oldu

BALIKESİR - Balıkesir il merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Sındırgı ilçesinde doluya döndü.

Balıkesir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Trafikte aksamalara neden olan yağış il merkezinin yanı sıra Bigadiç ve Sındırgı'da etkili oldu. Yağış Sındırgı'da bir kaç dakika boyunca dolu şeklinde etkisini gösterdi.

Balıkesir'de sağanak yağmur, Sındırgı'da dolu etkili oldu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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