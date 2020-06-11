Balıkesir'de sağanak yağmur, Sındırgı'da dolu etkili oldu
Balıkesir'de sağanak yağmur, Sındırgı'da dolu etkili oldu Balıkesir il merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Sındırgı ilçesinde doluya döndü.
11.06.2020 19:46 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:52
Balıkesir'de sağanak yağmur, Sındırgı'da dolu etkili oldu
BALIKESİR - Balıkesir il merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Sındırgı ilçesinde doluya döndü.
Balıkesir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Trafikte aksamalara neden olan yağış il merkezinin yanı sıra Bigadiç ve Sındırgı'da etkili oldu. Yağış Sındırgı'da bir kaç dakika boyunca dolu şeklinde etkisini gösterdi.
Kaynak: İHA