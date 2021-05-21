Balıkesir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Balıkesir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar şemsiyesiz gezen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji tarafından son birkaç gündür yapılan sağanak yağış ve fırtına ikazı Balıkesir'de etkisini göstermeye başladı. Özellikle öğleden sonra başlayan yağmur kısa sürede şiddetini artırarak sağanak yağmura dönüştü. Meteorolojinin uyarılarına duyarsız kalarak yanlarında şemsiye bulunmayan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağan yağmurdan kaçmak isteyen vatandaşlar bina girişi ve pasajlara akın etti. - BALIKESİR

Balıkesir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Balıkesir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Balıkesir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Balıkesir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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