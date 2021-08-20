Balıkesir'de şafak operasyonu: 11 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de şafak operasyonu: 11 gözaltı

Balıkesir'de şafak operasyonu: 11 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan şafak operasyonunda Edremit ve Bigadiç ilçelerinde 11 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan şafak operasyonunda Edremit ve Bigadiç ilçelerinde 11 kişi yakalandı.

Sabah saatlerinde Edremit ve Bigadiç ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Edremit ilçesinde drone ve özel harekat timleri desteğiyle yapılan operasyonda çok sayıda gözaltı oldu. Yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kırma av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 1 adet pompalı tüfeğe ait şarjör, 38 adet tüfek fişeği, 4 adet tabanca, 4 adet tabancaya ait fişek, 3 adet kurusıkı tabanca, 6 adet kurusıkı tabancaya ait fişek, 15 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 adet 6.35 mm tabanca fişeği, 85 adet 9.19 mm tabanca fişeği, 2 adet kapsam dışı bıçak, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, bin 134 adet sentetik ecza hap, 3,36 gram ssrar maddesi, 0,87 gram bonzai, 13,90 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan şafak operasyonunda 11 kişi gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mehmet Şimşek Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Berkay Ece Üner Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Balıkesir'de şafak operasyonu: 11 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 01:08:05. #1.14#

title