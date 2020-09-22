Balıkesir'de sabah namazı sırasında camiden bağış paraları çalındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balıkesir'de sabah namazı sırasında camiden bağış paraları çalındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir camiden bağış paralarını çalan şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de sabah namazı sırasında camiden bağış paraları çalındı
22.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:17

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir camiden bağış paralarını çalan şüpheli yakalandı.

Altınoluk Merkez Camisinde sabah namaz kılınırken içeri giren kişi, bağış sandığındaki yaklaşık 2 bin lirayı alarak uzaklaştı.

Namazın ardından sandığı kontrol eden müezzin, paraların yerinde olmadığını fark edince jandarmaya ihbarda bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, failin eşkalini belirledi.

Caminin bulunduğu Altınoluk Mahallesi'nde gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, camiye girip ayakkabılarını çıkardıktan sonra etrafı kolaçan eden E.K'nin, dolapları kurcalayarak paraları çalıp uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Volkan Bozkır Fahrettin Koca Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Cimilli İbo Candaş Tolga Işık
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Ateş Adana Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'de sabah namazı sırasında camiden bağış paraları çalındı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 11:18:05. #1.15#
title