Balıkesir'de ruhsatsız silahlar ele geçirildi
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Balıkesir'de ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 8 silah ile 83 adet fişek ele geçirildi.

29.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:00
Balıkesir'de ruhsatsız silahlar ele geçirildi

'de ekiplerince yapılan uygulamalarda 8 silah ile 83 adet fişek ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde silah kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.


Ekipler, 24 saatte Edremit ilçesinde 4 adet ruhsatsız silah, 1 adet kurusıkı silah, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 83 adet fişek, Balıkesir merkezde ise 1 adet kurusıkı silah ve 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.


Çalışmalar sırasında yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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