Balıkesir'de ruhsatsız 4 silah ele geçirildi
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Balıkesir'de ruhsatsız 4 silah ele geçirildi

05.10.2020 13:07 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:07
Balıkesir'de ruhsatsız 4 silah ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 4 silah ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 4 silah ele geçirildi.

Polis ekipleri, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde bir kişiyi silahla tehdit ettikten sonra kaçan E.O.U'yu yakaladı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız bir tabanca bulundu.

Burhaniye'nin Börezli Mahallesi'nde bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 11 fişeğe el koydu.

Edremit'in Kavurmacılar Mahallesi'ndeki F.A'nın üst aramasından ise ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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