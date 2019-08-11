Balıkesir'de resmi bayramlaşma

11.08.2019 16:20

Balıkesir'de Kurban Bayramı, bayramlaşma töreni Zağnos Paşa Camii bahçesinde yapıldı. Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri cami avlusunda vatandaşlarla bayramlaştı.

Balıkesir'de Kurban Bayramı, bayramlaşma töreni Zağnos Paşa Camii bahçesinde bayram namazı sonrası gerçekleştirildi. Bayramlaşma sonrası açıklama yapan Vali Ersin Yazıcı, vatandaşların bayramlarını kutlayarak, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Bayram günlerinde sevincin doruğa çıktığını belirten Vali Yazıcı, bayram kutlamasına vatandaşların yoğun katılımının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Bayramların, geleceğe beslenen umudun yeşerdiği müstesna günler olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Bugün Balıkesirli hemşehrilerimizle ve tüm devlet dairelerinin müdürleriyle birlikte bayramlaştık. Halkımızla beraber olduk onun için çok mutluyuz. Her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programımızda vatandaşlarımızla kucaklaştık. Kurban Bayramı'nın Balıkesir'e, devletimize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Kurban Bayramı vesilesiyle bir kez daha tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz. Kurban Bayramı'nın; Balıkesir'imizin, Devletimizin, milletimizin, tüm insanlığın ve dünyamızın barış, huzur ve sonsuz mutluluğa kavuşmasına vesile olmasını diler, bütün Balıkesirli Hemşehrilerimin Kurban Bayramını kutlar, sevgi ve saygılar sunarım"dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bayram namazı sonrası vatandaşlara ikramda bulundu. Zağnos Paşa Camiindeki bayramlaşma törenine Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, Kara Astsubay MYO Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, Balıkesir Merkez Komutanı Piyade Albay Evren Ünal, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve diğer protokol üyeleri katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA