Balıkesir'de Refüjler Çiçek Açtı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şehir merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği çalışmalarla bir çok noktaya estetik görünüm kazandırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Gazi Bulvarı, İstasyon meydanı, Ayvalık Sarımsaklı ve Altınova'daki orta refüjlerde yabancı otlar temizlenerek, dikimi yapılan süs bitkileri ile de refüjleri adeta çiçek bahçesine çevirdi.

Edremit girişindeki 600 metrelik orta refüjde peyzaj çalışmalarında sona yaklaşılırken; refüje zakkum, manolya yapraklı kartopu bitkilerinin dikimi gerçekleştirilerek ilçe girişi güzelleştirildi.

Yapılan çalışmalara ilişkin görüşlerini açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, mutlu ve huzurlu şehir Balıkesir için çalıştıklarını dile getirerek, "Balıkesir'in 20 ilçesinin dört bir köşesinde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Birçok ilçemizde BASKİ altyapı ve kaliteli su ihtiyacını karşılamak için çalışırken, aynı anda 50'den fazla noktada Fen İşleri ekiplerimiz asfalt serimi ve taş döşeme işlerini gerçekleştirerek vatandaşlarımızın toz, toprak ve çamurdan kurtulması için mücadele veriyor. Kent Estetiği Dairemiz gerek parklarımızda gerekse orta refüjlerde yeşillendirme çalışmalarını hayata geçirerek daha yeşil, daha nefes alınabilen Balıkesir için çalışıyor. Daha ismini sayamadığım birçok başlıkta diğer dairelerimiz de yoğun çalışma temposuyla faaliyetlerini sürdürüyor. 7/24 ara vermeden çalışan tüm mesai arkadaşlarımı üstün gayretlerinden kutluyorum. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Balıkesir için el ele, gönül gönüle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BALIKESİR