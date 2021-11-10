Balıkesir'de refüje çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi Kalkım çevre yolundaki kazada Ersin Eskinoba yönetimindeki 10 LE 651 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ters döndü.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralı sürücüye ilk müdahaleyi Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yaptı.

Olay yerine gelen 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza yapan araç daha sona çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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