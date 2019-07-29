Balıkesir'de radarla hız denetimi

Balıkesir'de trafik ekiplerince hafta sonunda gerçekleştirilen radarlı hız denetiminde 749 sürücüye 222 bin 381 lira ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hız ihlali kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla hafta sonu cumartesi ve pazar günleri radarla hız denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında 749 sürücüye hız kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 222 bin 381 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA