Balıkesir'de projeler engellilerin önerileriyle oluşturuluyor
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Balıkesir'de projeler engellilerin önerileriyle oluşturuluyor

07.12.2020 14:32 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:37
Balıkesir'de projeler engellilerin önerileriyle oluşturuluyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklarda yapılan onarım ve yenileme çalışmalarını, engelli bireylerin talepleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklarda yapılan onarım ve yenileme çalışmalarını, engelli bireylerin talepleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Engelli kardeşlerimiz projenin onlara engel teşkil edebilecek noktalarını saptayacak, dönüştürecek ve engelsiz bir şehrin inşasında doğrudan görev alacaklar" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce kentin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında engelli vatandaşların görüşleri doğrultusunda projeler yapılıyor. Bu kapsamda Zağnos Paşa Cami çevresindeki çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tekerlekli sandalyesiyle kendisine eşlik eden Canan Çakır ile birlikte incelemelerde bulundu. Çakır, tekerlekli sandalyesiyle engelli geçişlerini kontrol etti ve Başkan Yılmaz'a birtakım önerilerde bulundu. Başkan Yılmaz, gerekli talimatları vererek, değişikliklerin yapılmasını istedi.

'ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ, ENGELSİZ BİR ŞEHRİN İNŞASINDA GÖREV ALACAK'Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptığı açıklamada, şehirdeki bütün projelerde mutlaka bir engelli vatandaşın önerilerini alacakları belirterek, şunları söyledi: "Engelli kardeşlerimiz projenin onlara engel teşkil edebilecek noktalarını saptayacak, dönüştürecek ve engelsiz bir şehrin inşasında doğrudan görev alacaklar. Belediye olarak kullanıcılarının uyguladığı ve yönetimde yer aldığı bir süreci başlattık. Şehirdeki bütün projelerimizi yaparken mutlaka engelli, kullanıcı bir arkadaşımızın onlardan direkt yararlanışının ve yapılma esnasında onların fikirlerinin alınması ve uygulama modelinin gelişmesi önemli. Böylece hem Büyükşehir Belediyesinin çalışanları olan proje ekibinin hem de uygulayıcılarının bir şekilde kullanıcılarla birleşmesine öncülük yapacağız. Bundan sonra şehrimizde engellilerimizi sadece bir binada, onların özel ihtiyaçlarını karşılayan parklarda değil, şehrimizde bulunan her noktada onların öngörüleriyle ve yapılış aşamasında tüm fikirlerini alarak yapacağız. Şimdi inşallah Canan Hanım'la beraber bir uygulamayı başlatıyoruz. 20 belediye başkanımız ve Büyükşehir'in yaptığı her yerde mutlaka bir engelli kardeşimizin fikrini alarak projelerimizi devam ettireceğiz."

Canan Çakır da engellilerin çalışmalara katılmasının son derece memnun edici bir karar olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.


Balıkesir'de projeler engellilerin önerileriyle oluşturuluyor
Balıkesir'de projeler engellilerin önerileriyle oluşturuluyor
Balıkesir'de projeler engellilerin önerileriyle oluşturuluyor
Balıkesir'de projeler engellilerin önerileriyle oluşturuluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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