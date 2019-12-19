Balıkesir'de pompalı tüfekle öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

19.12.2019 20:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:30

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tartıştığı kadın arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Olay sırasında sağ el işaret parmağı kopan ve Balıkesir'deki tedavisinin arından Edremit'e getirilen şüpheli M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Edremit ilçesi Kapıcı Mahallesi'ndeki bir fırında çalışan M.B. (46) ile arkadaşı Nazan Can (35) arasında çıkan tartışmada kadın, pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetmiş, polisi arayarak olayı ihbar eden zanlı gözaltına alınmıştı.

M.B'nin polise verdiği ifadede, birlikte yaşadığı Can'ın intihara kalkıştığını, onu engellemek isterken parmaklarının tüfeğin mekanizmasına sıkışması nedeniyle silahın ateş aldığını iddia ettiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA