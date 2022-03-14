Balıkesir'de polisten son 1 haftada 171 şahsa gözaltı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 171 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 55 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 171 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 55 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 21 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 129 adet fişek, 11 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 60 adet kartuş, 3 adet Kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 3 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR