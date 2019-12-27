Balıkesir'de polisten kaçak tütün operasyonu
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Balıkesir'de polisten kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'de, polis ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirildi.

27.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:24
Balıkesir'de polisten kaçak tütün operasyonu

'de, ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince, yılbaşı öncesi il genelinde kaçak tütün operasyonu yapıldı. Operasyonda, 6 adet sigara sarma makinası, 11 bin 700 adet dolu makaron, 10 kg tütün, 80 kg bandrolsüz tütün, 30 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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