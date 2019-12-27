Balıkesir'de polisten kaçak tütün operasyonu
Balıkesir'de, polis ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirildi.
Balıkesir'de, polis ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince, yılbaşı öncesi il genelinde kaçak tütün operasyonu yapıldı. Operasyonda, 6 adet sigara sarma makinası, 11 bin 700 adet dolu makaron, 10 kg tütün, 80 kg bandrolsüz tütün, 30 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR