Balıkesir'de polisten kaçak tütün operasyonu

27.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:24

Balıkesir'de, polis ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirildi.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince, yılbaşı öncesi il genelinde kaçak tütün operasyonu yapıldı. Operasyonda, 6 adet sigara sarma makinası, 11 bin 700 adet dolu makaron, 10 kg tütün, 80 kg bandrolsüz tütün, 30 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA