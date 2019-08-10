Balıkesir'de polisten huzur ve trafik uygulaması

10.08.2019 13:13

Balıkesir polisi bayram öncesi il genelinde 'Türkiye Huzur ve Trafik' uygulaması yaptı. Uygulamada 4 bin 152 kişi ve 844 araç polis ekipleri tarafından sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri 95 ekip ve 313 personel ve 1 dedektör köpek ile il genelinde 'Türkiye Huzur ve Trafik' uygulaması yaptı. Uygulama sırasında 4 bin 152 kişiye sorgulama yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Ekipler ilk aşama araçlar üzerinde uygulama yaptı. Kontrol noktalarında araçlar durdurularak sürücü belgesi, ruhsat başta olmak üzere kimlik kontrolü yapıldı, şüpheli görülen araçlarda ise arama yapıldı. Uygulamanın ikinci aşamasında ise terminaller, toplu taşıma hareket noktaları denetlendi. Uygulamada, hakkında arama ve yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Uygulama sırasında 4 bin 112'si T.C. Vatandaşı ve 40 Yabancı Uyruklu kişi sorgulanmış, 8 aranan kişi yakalanırken, 1 kayıp şahıs bulunurken, 1 kişi gözaltına alındı ve 2 şahsa adli-idari işlem yapılarak, 206 TL ceza uygulandı. Polis ekiplerinin uygulaması sırasında 844 araç sorgulanmış, 32 araç trafikten men edilmiş, 123 araca 39 bin 580 TL ceza uygulandı. Uygulamada ayrıca 1 kumar makinesi ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA