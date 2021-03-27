Balıkesir'de polisten huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında 13 uyuşturucu madde şüphelisi ve çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 9'u tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında 13 uyuşturucu madde şüphelisi ve çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 9'u tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 26.03.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Bandırma, ve Ayvalık İlçelerinde yapılan 6 ayrı çalışmada 13 şüpheli şahıs yakalanırken, 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, yakalanan 9 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 799 adet sentetik ecza hap, 5,32 gram esrar, 0,50 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet ruhsatsız tabanca ce 4 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Edremit ve Savaştepe İlçelerinde 26.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız ateşli silah, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait 100 adet fişek veya kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı