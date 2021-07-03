Balıkesir'de polisten 45 şahsa huzur operasyonu
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Balıkesir'de polisten 45 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de polisten 45 şahsa huzur operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polisin il genelinde yaptığı huzur, asayiş ve narkotik operasyonlarında 45 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de polisin il genelinde yaptığı huzur, asayiş ve narkotik operasyonlarında 45 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 10'u tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Manyas ve Sındırgı İlçelerinde önceki gün yapılan operasyonda 23 aranan şahıs yakalanırken, bunlardan 10'u tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah bu silahlara ait 10 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yapılan 13 çalışmada; İl Merkezi, Bandırma ve Edremit İlçelerinde 22 şüpheli şahıs gözaltına alırken, 22 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 12,60 gram metamfetamin, 20,91 gram bonzai, 28 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten 45 şahsa huzur operasyonu
Balıkesir'de polisten 45 şahsa huzur operasyonu
Balıkesir'de polisten 45 şahsa huzur operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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