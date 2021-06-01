Balıkesir'de polisten 45 şahsa gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de polisten 45 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polisten 45 şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu madde operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 10'u tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu madde operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 10'u tutuklandı. Narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında da 24 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 2'si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde 31.05.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 10 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 13 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 5 adet kartuş ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 31 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 14 ayrı çalışmada; Balıkesir il merkezi, Bandırma, Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Sındırgı ilçelerinde 24 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış, 4 şahıs adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 18 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 762 gram bonzai, 99,22 gram metamfetamin, 59 adet sentetik ecza hap, 2,59 gram esrar, 1,28 gram hint keneviri tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten 45 şahsa gözaltı
Balıkesir'de polisten 45 şahsa gözaltı
Balıkesir'de polisten 45 şahsa gözaltı
Balıkesir'de polisten 45 şahsa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marketteki tartışma kanlı bitti! Önce 'Karını da seni de alırım' dedi, ardından 3 jandarmayı yaraladı
Marketteki tartışma kanlı bitti! Önce "Karını da seni de alırım" dedi, ardından 3 jandarmayı yaraladı
Polis, yere dökülen uyuşturucuyu süpürge ile topladı
Polis, yere dökülen uyuşturucuyu süpürge ile topladı
Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı
Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Demet Evgar Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ergin Ataman Merih Demiral Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'de polisten 45 şahsa gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 12:10:58. #1.16#

title