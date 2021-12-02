Balıkesir'de polisten 40 şahsa gözaltı - Haberler
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Balıkesir'de polisten 40 şahsa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de polisten 40 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 40 şahsı gözaltına aldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 40 şahsı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, İvrindi ve Savaştepe ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 38 şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 18 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 28 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden, depolayan, kullanan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar sonucu İzmir yolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. 2 bin 688 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, araçta bulunan R.F ve H.E isimli şahıslar hakkında tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten 40 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polisten 40 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polisten 40 şahsa gözaltı

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