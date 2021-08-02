Balıkesir'de polisten 35 şahsa 'Huzur' operasyonu
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Balıkesir'de polisten 35 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polisten 35 şahsa 'Huzur' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Narkotik polisinin yaptığı operasyonlarda da 18 şüpheli kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Susurluk ilçelerinde 31.07.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 17 aranan şahıs yakalanmış ve 6 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan aramalarda; 12 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 79 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 15 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 30.07.2021-01.08.2021 tarihleri arasında yapılan 17 ayrı çalışmada; Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Edremit ve Havran ilçelerinde 18 şüpheli şahıs yakalanırken, şahıslar haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 13,84 gram metamfetamin, 1,37 gram esrar, 78 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten 35 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de polisten 35 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de polisten 35 şahsa 'Huzur' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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