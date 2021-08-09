Balıkesir'de polisten 33 şahsa 'Huzur' operasyonu
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Balıkesir'de polisten 33 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polisten 33 şahsa 'Huzur' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonda çeşitli suçlardan aranan 27 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 9 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonda çeşitli suçlardan aranan 27 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 9 kişi tutuklandı. Narkotik polislerinin yaptıkları operasyonlarda da 6 şahıs gözaltına alınırken, bir kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye Edremit, Erdek, İvrindi, Sındırgı ve Gönen ilçelerinde 06.08.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 27 aranan şahıs yakalanmış ve 9 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan aramalarda 4 ateşli silah, bu silahlara ait 20 fişek, 1 kuru sıkı tabanca bu silaha ait 8 fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 22 adet kartuş ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 07.08.2021 tarihinde yapılan 4 ayrı çalışmada il merkezi, Ayvalık, Edremit ilçelerinde 6 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı ve 3 şahıs gözaltına alındı. 2 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 121,24 gram bonzai, 122 adet sentetik ecza hap, 6,08 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 3 adet cep telefonu, 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 8 parça uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo, 4 bin 285 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten 33 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de polisten 33 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de polisten 33 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de polisten 33 şahsa 'Huzur' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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