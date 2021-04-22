Balıkesir'de polisten 29 kişiye gözaltı
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Balıkesir'de polisten 29 kişiye gözaltı

Balıkesir'de polisten 29 kişiye gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonları kapsamında yaptıkları uyuşturucu uygulamalarında 17 şüpheliyi göz altına alırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonları kapsamında yaptıkları uyuşturucu uygulamalarında 17 şüpheliyi göz altına alırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı. Polis ekiplerinin asayiş uygulamalarında da 12 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Bigadiç, Edremit ve Erdek İlçelerinde yapılan 15 ayrı çalışmada 17 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 16 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 26,71 gram metamfetamin, 92 adet sentetik ecza hap, 13,61 gram sentetik bonzai, 13 adet ecstasy hap, 0,53 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek, 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanmış adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 2 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 2 adet kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten 29 kişiye gözaltı
Balıkesir'de polisten 29 kişiye gözaltı
Balıkesir'de polisten 29 kişiye gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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