Balıkesir'de polisten 22 şahsa huzur operasyonu
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Balıkesir'de polisten 22 şahsa huzur operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de polisten 22 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında; uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs gözaltına alınırken, asayiş uygulamalarında 17 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.

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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında; uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs gözaltına alınırken, asayiş uygulamalarında 17 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 02.04.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Edremit ve Gömeç İlçelerinde yapılan 5 ayrı çalışmada, 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs adli kontrol kararı ile 4 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 4,32 gram kokain, 53,62 gram metamfetamin, 5,41 gram bonzai ve 6 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Edremit, Kepsut, Savaştepe ve Susurluk İlçelerinde 02.04.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 17 aranan şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 14 fişek, 2 kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 35 fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten 22 şahsa huzur operasyonu
Balıkesir'de polisten 22 şahsa huzur operasyonu
Balıkesir'de polisten 22 şahsa huzur operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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