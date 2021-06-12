Balıkesir'de polisten 18 şahsa huzur operasyonu
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Balıkesir'de polisten 18 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de polisten 18 şahsa huzur operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de Asayiş ve Narkotik polislerinin il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanırken, Narkotik polislerinin yaptıkları operasyonlarda da 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de Asayiş ve Narkotik polislerinin il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanırken, Narkotik polislerinin yaptıkları operasyonlarda da 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, İlçelerinde 11.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 8 aranan şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilenlerde 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 2 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 16 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 11.06.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Edremit ve Bandırma İlçelerinde yapılan 9 ayrı çalışmada, 10 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan 10 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda, bin 427 adet sentetik ecza hap, 128 gram toz esrar, 1,33 gram metamfetamin ve 2,82 gram bonzai ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten 18 şahsa huzur operasyonu
Balıkesir'de polisten 18 şahsa huzur operasyonu
Balıkesir'de polisten 18 şahsa huzur operasyonu
Balıkesir'de polisten 18 şahsa huzur operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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