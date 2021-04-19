Balıkesir'de polisten 13 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde Huzur' operasyonları kapsamında il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlarda aranan 8 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 1'i tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde Huzur' operasyonları kapsamında il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlarda aranan 8 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 1'i tutuklandı. Narkotik polisin yaptığı uygulamalarda da 5 uyuşturucu şüphelisi göz altına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir Kent Merkezi ve Edremit İlçesinde 18.04.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 8şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 1 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve 8 adet ruhsatsız av tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 17.04.2021 - 18.04.2021 tarihleri arasında yapılan 4 ayrı çalışmada; Balıkesir İl Merkezi, Bigadiç ve Edremit İlçelerinde 5 şahıs yakalanırken, şahıslar haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 2,99 gram metamfetamin, 29 adet sentetik ecza hap, 5,35 sentetik bonzai, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı