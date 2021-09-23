Balıkesir'de polis ve jandarmadan huzur operasyonu: 49 gözaltı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında 49 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen ve Susurluk ilçelerinde 20 Eylül 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 3 adet kurusıkı tabanca ve silahlara 4 adet ait fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Ayvalık, Bigadiç, İvrindi ve Havran İlçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 6 şüphelinin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 3 kilogram 810 gram kubar esrar, 550 gram toz esrar, 16 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 6 kök kenevir bitkisi, 4 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Havran, İvrindi, Karesi ve Kepsut ilçelerinde 22 Eylül 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - BALIKESİR