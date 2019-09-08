Balıkesir'de polis sürücülere alkol denetimi yaptı

08.09.2019 22:11

Balıkesir'de trafik ekipleri 2 ayrı uygulamada sürücülere alkol denetimi ve trafikte yayalara öncelik uygulaması yaptı. Trafik ekipleri uygulama sırasında bir çok sürücüye trafikten men ve para cezası uyguladı.



Balıkesir'de trafik ekipleri sürücülere alkol denetimi yaptı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlük veya Amirliklerinin sorumluluk sahalarında yapılan alkol denetiminde bin 556 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, 117 sürücüye 59 bin 326 lira ceza yazıldı. Uygulamada 46 araç trafikten men edilirken, toplam 26 adet sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.



Polis, yaya önceliği denetimi yaptı



İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce farklı noktalarda yapılan denetimlerde 383 araç kontrol edilerek, 121 araç sürücüsüne ceza kesildi. 121 sürücüye yaya geçitlerinden geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermemekten toplam 33 bin 169 lira idari para cezası verildi. Denetimlerde 10 araç ise trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA