Balıkesir'de polis son 1 haftada 90 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de Asayiş polis ekiplerinin son 1 haftada yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 90 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 34'ü tutuklanarak, ceza evine sevk edildi.

Balıkesir'de Asayiş polis ekiplerinin son 1 haftada yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 90 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 34'ü tutuklanarak, ceza evine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Manyas ve Susurluk İlçelerinde 24.05.2021-30.05.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 90 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 34 şahıs tutuklanarak, ceza evine sevk edildi. Yapılan aramalarda; 13 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 109 adet fişek, 8 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 36 adet kartuş ve 5 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı