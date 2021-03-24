Balıkesir'de polis pazar girişinde HES kodu sorgulaması yaptı
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Balıkesir'de polis pazar girişinde HES kodu sorgulaması yaptı

24.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:08
Balıkesir'de polis pazar girişinde HES kodu sorgulaması yaptı

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda marketlere ve pazarlara girişte HES kodu sorulmasına başlandı.

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda marketlere ve pazarlara girişte HES kodu sorulmasına başlandı. Marketlerde görevliler HES kodu sorgulaması yaparken, pazar girişlerinde de polis ve bekçiler görev aldı.

Burhaniye merkez pazarına gelen vatandaşlara girişte görev alan polis ve bekçiler HES kodu sorgulaması yaptı. Vatandaşların kimlik bilgilerini isteyen görevliler, kimlik numarası üzerinden HES kodu sorgulaması yaptıktan sonra pazara girişe müsaade edildi. Uygulamanın çok yerinde olduğunu anlatan Pazarcı Salih Özdal, "Balıkesir'de hastalık çok yayıldı. Bunun için hepimiz kurallara uymalı. Uyarılara dikkat etmemiz lazım. Polislerin pazar girişindeki uygulaması da çok önemli. İnşallah bu sıkıntılı süreci en kısa zamanda atlatırız" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polis pazar girişinde HES kodu sorgulaması yaptı
Balıkesir'de polis pazar girişinde HES kodu sorgulaması yaptı
Balıkesir'de polis pazar girişinde HES kodu sorgulaması yaptı
Balıkesir'de polis pazar girişinde HES kodu sorgulaması yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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