Balıkesir'de polis memurunun şehit edilmesine ilişkin aranan zanlı yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde kovalamaca sırasında bir polis memurunun şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 4'e yükseldi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli Abdulkadir Güngör'ün şehit edilmesinin ardından bir otomobille kaçan Devrim E'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, geniş çaplı araştırma yürüttü.

Balıkesir-Çanakkale kara yolunda, Kadıköy ile Yolören mahalleleri arasındaki bir akaryakıt istasyonundan yakıt almak üzereyken tespit edilen 38 FY 625 plakalı otomobile operasyon düzenleyen ekipler, firari şüpheli Devrim E'yi gözaltına aldı.

Devrim E'nin gasp, yağma, yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu ticaretinden çok sayıda suç kaydığının olduğu öğrenildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Havran ilçemizde açtığı ateş sonucu Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Abdulkadir Güngör'ü şehit ettiği değerlendirilen şüpheli D.E, güvenlik güçlerimizin kapsamlı çalışması neticesinde Edremit'te yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Olay sonrası yakalanan diğer zanlılar Osman B, Eray Y. ve Meral A. ile Devrim E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam içinde uyuşturucu bulunduğu belirtilen 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe almıştı.

Sürücünün durmaması nedeniyle kovalamaca devam etmiş, zanlılar Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi'nde araçtan inerek kaçmaya başlamıştı. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Abdulkadir Güngör (30), kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Olay sonrası 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, kaçan Devrim E'yi de yakalamak için çalışma başlatmıştı.