Balıkesir'de polis ekipleri motosiklet denetimi yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de polis ekipleri motosiklet denetimi yaptı

Balıkesir'de polis ekipleri motosiklet denetimi yaptı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler beraberinde asayiş ekipleriyle birlikte motosiklet uygulaması yaptı.

Balıkesir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler beraberinde asayiş ekipleriyle birlikte motosiklet uygulaması yaptı.

Merkez Altıeylül ilçesi Çardaklı mevkisinde yapılan denetimlerde ekipler, motosiklet sürücülerine trafik kuralları hakkında uyarılarda bulunurken belgesiz, plakasız ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine de cezai işlem uyguladı.

Yapılan denetimlerde çok sayıda motosiklet kullanıcısına kask ve kural ihlallerinden cezai işlem tatbik edildi, eksikleri giderilemeyen motosiklet trafikten men edildi.

Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte motosiklet kullanımın artmasına bağlı olarak motosikletli trafik kazalarının çoğalması sonrası trafik güvenliğini sağlamaya yönelik tedbir ve denetimlerin artacağı bildirildi.

Polis ekiplerinin bir saatlik çalışmasında 54 motosiklet ve elektrikli motosiklet denetlendi. Denetimler neticesinde 4 araç trafikten men edilirken kask takmayan, ehliyeti bulunmayan ve tescil süresi geçen motor sahiplerine ise toplam bin 264 lira para cezası kesildi.

Balıkesir'de polis ekipleri motosiklet denetimi yaptı
Balıkesir'de polis ekipleri motosiklet denetimi yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

Bakan Kurum: '(Müsilajla mücadele) Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme...
Bakan Kurum: "(Müsilajla mücadele) Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme...
SEVGİLİSİNİN ENSESİNDEN VURDUĞU ZELİHA: CEZAEVİNDE BANA YAPACAĞI İŞKENCELERİ ANLATIYORMUŞ
SEVGİLİSİNİN ENSESİNDEN VURDUĞU ZELİHA: CEZAEVİNDE BANA YAPACAĞI İŞKENCELERİ ANLATIYORMUŞ
Sevgilisinin ensesinden vurduğu Zeliha:  Cezaevinde bana yapacağı işkenceleri anlatıyormuş
Sevgilisinin ensesinden vurduğu Zeliha:  Cezaevinde bana yapacağı işkenceleri anlatıyormuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Emel Sayın Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Mert Müldür Metin Oktay Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'de polis ekipleri motosiklet denetimi yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.06.2021 13:17:39. #1.13#

title