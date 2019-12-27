Balıkesir'de polis aranan 97 şahsı yakaladı
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Balıkesir'de polis aranan 97 şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 97 kişiyi yakaladı.

27.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:03
Balıkesir'de polis aranan 97 şahsı yakaladı

polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 97 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam Erdek'te 2, 'de 1, Bigadiç'te 1, Sındırgı'da 2, Bandırma'da 3, Gömeç'de 1, Burhaniye'de 6, Edremit'te 26, Gönen'de 5, Ayvalık'ta 14, Susurluk'ta 2 ve Balıkesir İl merkezinde 34 aranan şüpheli olmak üzere 97 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 97 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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