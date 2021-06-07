Balıkesir'de polis aranan 9 zanlıyı yakaladı
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Balıkesir'de polis aranan 9 zanlıyı yakaladı

Balıkesir'de polis aranan 9 zanlıyı yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Gönen İlçelerinde 06.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 8 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 23 adet fişek ve 2 adet pompalı ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polis aranan 9 zanlıyı yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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