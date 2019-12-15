Balıkesir'de polis 8 silah ele geçirdi
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Balıkesir'de polis 8 silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 8 adet silah ele geçirdi.

15.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:25
Balıkesir'de polis 8 silah ele geçirdi

'de son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 8 adet silah ele geçirdi.


Balıkesir İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 8 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde 2 adet yivsiz av tüfeği ve 50 adet dolu fişek, 6 adet ruhsatsız ateşli silah ve 56 adet fişek, 1 adet kilitleme mekanizmalı bıçak ile 1 adet demir jop ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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