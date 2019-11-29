Balıkesir'de polis 8 silah ele geçirdi
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Balıkesir'de polis 8 silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde il geneli ve ilçelerinde yaptığı uygulamalarda 8 adet ruhsatsız ateşli silah ele geçirdi.

29.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:08
Balıkesir'de polis 8 silah ele geçirdi

'de son 24 saat içinde il geneli ve ilçelerinde yaptığı uygulamalarda 8 adet ruhsatsız ateşli silah ele geçirdi.


Balıkesir İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 8 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Edremit ilçesinde 4 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet kurusıkı silah, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 83 adet fişek, Balıkesir Merkezde 1 adet kurusıkı silah ve 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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