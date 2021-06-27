Balıkesir'de polis 6 aranan şahsı yakaladı
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Balıkesir'de polis 6 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis 6 aranan şahsı yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 6 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 6 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak hedefiyle Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Dursunbey, Edremit ve Susurluk ilçelerinde 26 Haziran 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 96 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 79 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polis 6 aranan şahsı yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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