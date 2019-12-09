Balıkesir'de polis 6 aranan şahsı yakaladı

09.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:16

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 6 kişiyi yakaladı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu cezaevi firarisi olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan 6 kişiden 2'sini Edremit ilçesinde, Ayvalık ilçesinde 1 ve Balıkesir İl merkezinde 3 kişi olmak üzere 6 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA