Balıkesir'de polis 6 aranan şahsı yakaladı
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Balıkesir'de polis 6 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 6 kişiyi yakaladı.

09.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:16
Balıkesir'de polis 6 aranan şahsı yakaladı

polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 6 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl ekipleri il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu cezaevi firarisi olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan 6 kişiden 2'sini Edremit ilçesinde, Ayvalık ilçesinde 1 ve Balıkesir İl merkezinde 3 kişi olmak üzere 6 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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