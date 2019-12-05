Balıkesir'de polis 4 silah ele geçirdi

05.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:35

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 4 adet silah ele geçirdi.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 4 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde il merkezinde 2 adet kurusıkı silah, Dursunbey ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği, Edremit ilçesinde 1 adet ruhsatsız silah ve 5 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA